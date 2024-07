Wimbledon, Djokovic: “Buone sensazioni, non conosco Fearnley”

Novak Djokovic ha analizzato, in conferenza stampa, la vittoria ottenuta all’esordio a Wimbledon contro Kopriva: “Non sapevo come mi sarei sentito in campo e come il mio fisico avrebbe risposto a giocare al meglio dei cinque set. Per fortuna è andata bene e non ho speso troppe energie. Dalle prossime partite il livello si alzerà sicuramente. Le sensazioni in campo sono positive al momento. Ho iniziato con un po’ di cautela e poi mi sono sciolto negli ultimi due set. Sono riuscito a fare anche qualche scivolata senza problemi”.

Su Jacob Fearnley, avversario al secondo turno: “Non lo conosco e non l’ho mai visto giocare. So che è britannico e che quindi potrebbe avere un aiuto dal pubblico. Non vedo l’ora di tornare in campo per testare ancora il mio fisico”.