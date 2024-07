Wimbledon 2024, Musetti: “Stiamo vivendo il miglior momento del tennis italiano”

“E’ stata una vittoria non facile, ma probabilmente me la sono complicata anche un po’ da solo. Avevo in mano il pallino del gioco, ero in vantaggio ma poi le cose sono cambiate, per due set non sono stato me stesso. Il momento più complicato è stato quando ho perso il terzo set dopo un tie break molto lottato. Il livello era alto, ma anche il livello di tensione e frustrazione… Diciamo che lì c’è stato il picco delle difficoltà, ma anche aver perso il secondo set così banalmente mi ha provocato un po’ di confusione. Sono contento di averla scampata; Luciano è un lottatore, è un amico e un ottimo giocatore ed è nella sua stagione migliore”. Queste le parole di Lorenzo Musetti, così come riporta LaPresse, in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby tutto azzurro contro Luciano Darderi nel secondo turno di Wimbledon 2024: “Peccato che in questi due derby ci siano stati solo due vincitori, speravamo di incontrarci più avanti ma sono state due belle battaglie in cui abbiamo lottato fino all’ultimo punto. E’ il messaggio che tutti noi vogliamo trasmettere ai fan e ai bambini che si avvicinano a questo sport. Stiamo vivendo il miglior momento del tennis italiano, al maschile e al femminile, e questi saranno per sempre dei bellissimi ricordi. Ora sembra banale, sembra scontato avere ogni settimana un vincitore o un finalista italiano sul tour, magari tra qualche anno ci renderemo conto che quello che stiamo facendo è storico e magnifico”, ha aggiunto.

E ancora: “Ne sono uscito bene, il periodo positivo e le settimane scorse mi hanno aiutato e mi hanno dato la forza di reagire, di combattere, di crederci e volerla vincere, questo mi ha permesso di far girare il match”. E sul prossimo avversario, il sorprendente argentino Francisco Comesana: “Ho visto gli ultimi scambi del suo match con Rublev, ma non lo conosco e non ci siamo neanche mai allenati. Ma neanche lui conosce me, per questo penso che sarà una partita aperta, inoltre sarà certamente in un momento di grande forma e convinzione. A questo livello non esistono partite facili, sono tutte da giocare e da interpretare; giusto prepararla, ma sarà fondamentale adattarsi ed essere bravo a saper analizzare le situazioni che si creeranno durante la partita”.