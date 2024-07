Wimbledon 2024: Dimitrov si ritira contro Medvedev nel primo set, cosa succede con le scommesse

Grigor Dimitrov si ritira contro Daniil Medvedev dopo appena otto game nel match degli ottavi di finale di Wimbledon 2024: ecco cosa succede con le scommesse. Il tennista bulgaro parte benissimo perché ottiene tre game in apertura, poi però prende il sopravvento il russo e ci sono cinque giochi di fila per lui. Dunque, prima di giocare l’ottavo game, arriva il problema fisico per il già semifinalista dello Slam su erba, che dopo essere andato nello spogliatoio per provare a risolvere in seguito all’MTO chiamato, a quel punto si arrende una volta rientrati in campo e giocato un ottavo game a senso unico.

COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE IN DIMITROV-MEDVEDEV

Per quanto riguarda le scommesse, dal momento che l’incontro è iniziato, la quota su Medvedev vincente viene pagata regolarmente, come se avesse vinto sul campo, allo stesso viene data come esito perdente la quota su Dimitrov vincente. Soltanto l’over games del primo set è valido, per chi ha giocato over 7.5, mentre è perdente la scommessa di chi eventualmente aveva giocato under 7.5, tutti gli altri tipi di giocate dettagliate sono invece nulle e verrà restituito l’importo giocato se in singola, oppure sarà scalata da una multipla facendo abbassare la possibile vincita.