Wimbledon 2024, Alcaraz batte Humbert e va ai quarti. Sfortunato Dimitrov contro Medvedev

Jannik Sinner vola ai quarti di finale e lo stesso fa anche Carlos Alcaraz in quel di Wimbledon. Ormai manca solo un ostacolo per entrambi prima di poter ammirare la semifinale tra i due giovani campioni che si stanno dividendo i maggiori successi del 2024. Sul Centre Court il tennista spagnolo si è imposto in 4 set contro Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-4 1-6 7-5. Primi due set giocati ottimamente dal classe ’03 di Murcia, che poi ha visto spegnersi la luce un po’ come già accaduto contro Tiafoe nel round precedente. Anche merito dell’estroso tennista transalpino, che in risposta ha alzato notevolmente il livello mandando in confusione il numero 3 del ranking mondiale. A un certo punto Alcaraz aveva perso 5 turni di servizo su 6 tra terzo e quarto set, prima di rimettersi in carreggiata. Decisivo, nel 4° parziale, l’ottavo game in cui è risalito dallo 0-40. Poi, sul 5-5 è lui ad effettuare il break e chiudere nel gioco successivo.

Dinnanzi allo spagnolo campione in carica si presenterà Tommy Paul, che in serata ha piegato facilmente in tre set Roberto Bautista Agut. L’esperto spagnolo, maggiormente a proprio agio su altre superfici, si è arreso, pur lottando, allo statunitense, che è passato col punteggio di 6-2 7-6(3) 6-2. Tanta, tanta sfortuna invece per Grigor Dimitrov, che era partito alla grande contro Daniil Medvedev salendo sul 3-0 nel primo parziale. Poi, una caduta gli provoca un problema al ginocchio e gli impedisce di continuare. Sul 5-3 per il russo, alza bandiera bianca: sarà Medvedev il prossimo avversario di Sinner.