Wimbledon 2023, Zverev: “Berrettini? Gli ho detto che può vincere il torneo”

“Mi aspettavo che Berrettini fosse a questo livello e gli ho detto che può vincere il torneo se gioca così“. Questi i complimenti di Alexander Zverev al termine del match contro il tennista azzurro valido per il terzo turno di Wimbledon 2023. “Penso che il primo break sia arrivato con alcuni errori, poi è stata una partita molto buona – prosegue il tedesco – Ho perso in tre set combattuti. Ho guardato le statistiche e ho perso solamente tre punti in più di lui in tutta la partita. Questo fa capire che il match sarebbe potuto andare in ogni direzione, ma Matteo ha giocato meglio nei momenti più importanti”.