Wimbledon 2023, Svitolina: “E’ il secondo momento più felice della mia vita”

“È il secondo momento più felice della mia vita dopo la nascita di mia figlia. Sullo 0-2 del secondo set, ho sentito il vostro incoraggiamento e mi veniva quasi da piangere. Non stavo giocando il mio miglior tennis, quando ci stavo provando e volevo così tanto vincere questa partita. Ho giocato punto dopo punto, ho lottato per trovare un modo per vincere questa partita”. Lo ha detto Elina Svitolina dopo la vittoria contro Azarenka agli ottavi di finale di Wimbledon: “Quando ho ricominciato a giocare non pensavo di mettere insieme due quarti di finale in tornei del Grande Slam e non pensavo che sarei andata dubito di nuovo bene sull’erba”. E sul concerto di Harry Styles al quale ha rinunciato: “Spero che almeno Harry abbia seguito il mio match”.