Wimbledon 2023, Sinner: “Non ho sfruttato le mie chance, il dritto non ha funzionato bene”

Jannik Sinner ha commentato la sconfitta in semifinale a Wimbledon contro Djokovic con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(4): “Non sono riuscito a sfruttare le mie chance. Sono stato spesso 30 pari o 40 pari ma non sono mai riuscito a togliergli il servizio. Ho commesso qualche errore di troppo ma quest’anno rispetto allo scorso lui non è mai calato di intensità. I 22 errori di dritto vanno analizzati di partita in partita. Quest’anno ero più vicino a lui rispetto all’anno scorso, quando ho vinto i primi due ma negli ultimi tre non ho avuto possibilità di lottare. Ogni partita è a se e oggi era difficile vincere. Oggi non ha funzionato bene il dritto, era anche abbastanza scivoloso e non mi sono mosso bene come lui. Vedrò che tornei giocare in preparazione alla stagione su cemento. Djokovic ha una forza mentale paurosa, io ho 21 anni e devo ancora migliorare e posso migliorare. Oggi nella mia testa potevo fare qualcosa in più. Nella partita lui ha giocato in maniera perfetta nei punti più importanti, mentre io ho fatto più fatica. Posso essere soddisfatto di queste due settimane, sono arrivato con una convinzione diversa e a inizio torneo ero un po’ teso. Ripeterò questo approccio in tutti i tornei che farò”.