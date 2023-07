Wimbledon 2023, previsioni meteo oggi martedì 4 luglio: pioggia ancora protagonista

Un programma ricchissimo attende oggi gli appassionati a Wimbledon per la seconda giornata di incontri che in teoria dovrebbe chiudere il primo turno. Sì, tutto in linea teorica perché in realtà le previsioni meteo sono tutt’altro che incoraggianti. Previsto cielo nuvoloso per tutto il corso della giornata con almeno un paio di scrosci di pioggia che potrebbero condizionare lo svolgimento dei match sia nella tarda mattinata locale che nel pomeriggio. Come già accaduto ieri, anche le temperature previste non sono alte, intorno ai 17°.