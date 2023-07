Wimbledon 2023, omaggio a Federer sul Centre Court: a che ora è in programma e come seguirlo

E’ il giorno del ritorno di Roger Federer sul Centre Court di Wimbledon, campo sul quale ha trionfato ben otto volte tra il 2003 e il 2017. Lo svizzero verrà celebrato per la prima volta dal momento del suo ritiro ufficiale, avvenuto lo scorso settembre, da parte del torneo più prestigioso del mondo. Il saluto del pubblico londinese al campione elvetico è in programma alle ore 14:15 italiane, circa un quarto d’ora prima dell’inizio del programma di oggi con il match della detentrice del titolo Elena Rybakina. La diretta potrà essere seguita sui canali Sky Sport, emittente che detiene i diritti televisivi del torneo e in streaming su Sky Go e NOW.