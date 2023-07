Wimbledon 2023, Nadal si congratula con Alcaraz: “Ci hai dato una gioia immensa Campione”

Non si fanno attendere i complimenti di Rafael Nadal per Carlos Alcaraz, dopo la vittoria di Wimbledon 2023. “Ci hai dato una gioia immensa oggi e sono sicuro che anche il nostro pioniere del tennis spagnolo, Manolo Santana, ha tifato ovunque si trovasse, come Wimbledon a cui ti sei unito oggi. Un fortissimo abbraccio e goditi il ​​momento, Campione!!!”.

Enhorabuena @carlosalcaraz . Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido.

Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!!