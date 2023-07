Wimbledon 2023: meravigliosa Svitolina, elimina Swiatek. Vondrousova ribalta tutto e batte Pegula

Meravigliosa vittoria di Elina Svitolina a Wimbledon 2023. L’ucraina, a lungo fuori dal circuito per la maternità, dimostra di essere in uno stato di forma eccezionale e batte la numero uno al mondo e del seeding Iga Swiatek, che dopo l’eliminazione prematura dell’anno scorso non riesce ad arrivare in semifinale nemmeno quest’anno. 7-5 6-7(5) 6-2 il punteggio finale in due ore e quarantuno minuti di gioco. Primo set davvero illeggibile, con la numero uno al mondo che parte subito avanti di un break strappando il servizio alla rivale nel primo game, quindi nel quarto gioco il controbreak che però non viene confermato da Svitolina nel successivo turno al servizio. A quel punto Swiatek può servire sul 5-4 per vincere il primo set, ecco che però arriva nuovamente il controbreak e sembra tutto apparecchiato per il tie-break, ma ancora una volta stecca la prima favorita del torneo, perde il servizio ed è dolorosissimo perché vola via il primo set. Diverso il secondo parziale: è ancora Swiatek la prima a trovare il break, ma sul 3-3 arriva il controbreak della Svitolina, che però concede anche palle break nel nono game, salvandole. Si va al tie-break e l’ucraina si porta avanti 1-4, salvo poi compromettere tutto con una scarsa resa della prima e arriva l’acuto della fuoriclasse polacca, 7-5 e si va al terzo set. Qui tutto si decide nel secondo game: si va ai vantaggi ma Svitolina trova la forza di tenere la battuta, poi Swiatek va in crisi e subisce break per due volte consecutive, consegnandosi al comodo 6-2 dell’ucraina, che scrive una gran pagina di tennis e torna ancora in semifinale qui.

Nell’altro quarto di finale, quello del campo 1, eccezionale vittoria per Marketa Vondrousova che batte Jessica Pegula, sconfitta per la sesta volta ai quarti di uno Slam. Mai come stavolta l’americana deve masticare amarissimo, visto che dopo aver perso il primo set per 6-4, alza il livello e sovrasta a livello di gioco la ceca, vincendo il secondo set per 6-2. Nel terzo set, la numero 4 al mondo sembra aver preso un vantaggio consistente trovando un break iniziale e allungando sul 4-1, poi nel sesto gioco ha addirittura la palla del 5-1 ma la spreca sbagliando una risposta abbastanza agevole. La pagherà carissima: subisce infatti il controbreak e non sbaglia più nulla Vondrousova, trovando colpi e angoli davvero incredibili e prendendosi anche il break di vantaggio: serve così per il match e non perdona, approdando in semifinale.