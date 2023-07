Wimbledon 2023, Becker: “Sinner può battere Djokovic. Decisivo l’aspetto mentale”

E’ la vigilia della prima semifinale di Wimbledon 2023 che ha regalato a tutto il popolo italiano Jannik Sinner fra i primi quattro tennisti del torneo più affascinante dell’intero circuito. Il tennista italiano se la vedrà con Novak Djokovic. A parlare del match, ai microfoni di Sky Sport, è stato una leggenda del tennis mondiale ossia Boris Becker.

Le parole di Becker: “Sinner deve avere ripensato molto alla sfida dello scorso anno contro Djokovic, e questa la vedo come una cosa positiva. Potrà dimostrare quanto ha imparato e togliersi questo peso dalle spalle. Ha le qualità e il gioco per battere Djokovic, ma se ha l’atteggiamento mentale, questo lo scopriremo. Dovrà giocare la sua partita migliore senza mai dubitare della vittoria e senza perdere la fiducia. Voglio vedere più determinazione e chiarezza di pensiero. Penso che Sinner stia migliorando, anche Rune, ma attualmente il giocatore con il maggior miglioramento è Alcaraz. Questi credo che siano i tre giocatori più talentuosi in giro, ma Alcaraz è superiore a Rune e Sinner devono arrivare a quel livello. Non bisogna, però, mettergli troppa pressione. Credo sia ingiusto confrontare questa generazione con Federer, Nadal, Djokovic“.

Sulla sfida fra Alcaraz e Rune: “Credo che questa sfida sia stata la prima di molti altri capitoli, li vedo come il futuro del tennis. Alcaraz è già numero uno, mentre Rune deve ancora imparare qualcosa, da lui oggi mi aspettavo qualcosa di più. Mi ricordano un po’ Edberg e me“.