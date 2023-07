Wimbledon 2023, Alcaraz in finale: “Voglio continuare a sognare”

“Giocare una semifinale a Wimbledon è un sogno. Giocare una finale è una cosa da non credere. È un momento fantastico per me, è ora di continuare a sognare”. Così Carlos Alcaraz dopo la vittoria in tre set su Daniil Medvedev nella semifinale di Wimbledon 2023 che gli consente di raggiungere la prima finale qui: “È stato molto difficile chiudere il match, non è mai facile, bisogna essere molto concentrati. Daniil non voleva perdere, ha seguito fino all’ultima palla, è un combattente. Ho dovuto dare il meglio di me in quel momento difficile, ho dovuto giocare in modo aggressivo ed essere me stesso tutto il tempo. Penso che sia stata la chiave per chiudere quella partita”.

C’è Djokovic in finale. “Cosa posso dire. Tutti conoscono la leggenda che è. Sarà davvero difficile. Combatterò. Crederò in me stesso, crederò di poterlo battere qui. Ho visto che è imbattuto qui dal 2013 su questo campo, quindi sarà una sfida, ma sono pronto. Giocare contro Novak sarà speciale, ma è una finale. Non c’è tempo per avere paura, non c’è tempo per essere stanchi. Ci proverò e vediamo cosa succede”.