Wilander su Sinner: “Un miglioramento del genere non si vedeva da Djokovic”

Mats Wilander è tornato a parlare di Jannik Sinner e dell’incredibile miglioramento che ha avuto nell’ultimo anno: “È migliorato tanto nell’ultimo anno, ma soprattutto mi concentrerei su quanto è migliorato tatticamente in questi ultimi tre mesi. Gioca molto veloce, cerca sempre il vincente. Ad oggi sembra essere imbattibile su ogni superficie. A questo livello, penso che non dipenda più dall’erba, dai campi in cemento o anche dai campi in terra battuta. Quando si sente così bene e in fiducia, sa che il suo gioco può dare fastidio a tutti nel circuito.Un miglioramento del genere non lo vedevo da Novak Djokovic, quando passò dall’essere un giocatore normale a essere uno dei Big3. Non credo che Sinner sarà il favorito al Roland Garros, ma spero di vederlo ad alti livelli in queste prime settimane sulla terra battuta“.