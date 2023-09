Virus misterioso agli Us Open, Jabeur: “Mi sentivo uno zombie”

Sembra che un virus misterioso si stia diffondendo quest’anno agli Us Open, dopo che un certo numero di giocatori si sono ritirati a causa di un malessere prima dell’inizio della seconda settimana. In particolare, Ons Jabeur, la stella del tennis tunisino, ha spiegato ai giornalisti, come riporta il Daily Mail, di non essersi sentita bene durante la partita contro Noskova a causa di tosse e altri sintomi: “Mi sento come uno zombie perché ho l’influenza. Sto prendendo un sacco di medicine”.

Viene chiamato ormai “US Open bug” e potrebbe aver colpito anche la numero uno del mondo Iga Swiatek, il finlandese Emil Ruusuvuori, l’austriaco Dominic Thiem, che secondo quanto rivelato ha sofferto anche di mal di stomaco.