Atp 500 Erste Bank Open – Il romano piega il britannico dopo oltre due ore di gioco e ora sfiderà De Minaur. Oggi in campo anche Sinner, Cobolli, Arnaldi e Musetti

Matteo Berrettini torna protagonista sul cemento di Vienna. Il tennista romano, numero 59 del ranking mondiale, ha conquistato i quarti di finale dell’“Erste Bank Open”, Atp 500 da 2.736.875 euro di montepremi, superando in tre set il britannico Cameron Norrie, attuale numero 35.

Match intenso e combattuto, chiuso con il punteggio di 7-6(6) 6-7(9) 6-4. Dopo aver sprecato un match point nel tie-break del secondo parziale, Berrettini ha ritrovato solidità e aggressività nel terzo set, riuscendo a piazzare il break decisivo e a chiudere tra gli applausi.

Ad attenderlo nei quarti ci sarà l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del mondo e terzo favorito del seeding, per una sfida che si preannuncia ad alta intensità.

Giornata densa di impegni anche per gli altri azzurri: Matteo Arnaldi incrocerà il tedesco Alexander Zverev, Jannik Sinner e Flavio Cobolli si sfideranno in un derby tutto tricolore, mentre Lorenzo Musetti affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.