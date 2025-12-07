Grande vittoria del Napoli che abbatte una Juventus sconfitta e ora più distante dalla zona Champions. Bianconeri in difficoltà.

Bella vittoria del Napoli che batte per 2 a 1 la Juventus e torna in vetta alla classifica di serie A. Tre punti importanti grazie ad un grande Hojlund autore di una doppietta e uno straripante David Neres che continua il grande momento di forma e gli azzurri sorpassano nuovamente l’Inter in classifica. Momento d’oro per gli azzurri che escono da nove punti nelle sfide con Atalanta, Roma e Juventus.

Napoli Juventus, gli azzurri volano. Bianconeri si allontanano dalla Champions

Una bella vittoria e tre punti fondamentali per il Napoli che parte sin dall’inizio molto forte mentre la Juve è in evidente difficoltà, e anche oggi lo ha dimostrato. Nel primo tempo gli azzurri dominano in lungo in largo, segnano il gol con Hojlund ma sfiorano il raddoppio in un paio di occasioni, la chance più nitida con McTominay che sfiora il palo.

Nella ripresa il Napoli controlla, ma in un azione quasi da playstation Yildiz firma un bel gol e trova il pari. Spalletti toglie Conceicao e Yildiz, ma non convince questa mossa e il Napoli trova subito il gol con Hojlund. Due gol del danese e la Juve ci prova con il solo Zhegrova, niente da fare e gli azzurri ottengono tre punti positivi. Crisi totale per la Juve che domenica andrà a Bologna e si gioca un’importante fetta per la zona Champions.