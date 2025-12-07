Finisce in parità il match valido per il quattordicesimo turno di serie A tra Lazio e Bologna. I biancocelesti chiudono in dieci.

Finisce in parità il match di campionato tra Lazio e Bologna, due club con ambizioni europee ma che vedono ancora una volta un nuovo stop. Una sfida divertente e con emozioni da una parte e dall’altra ma alla fine le due squadre si sono accontentate e un pari che sembra una mezza sconfitta per entrambe le squadre.

Lazio Bologna, ecco come è andata

Succede tutto nel primo tempo con la Lazio che sfiora il gol prima con Castellanos e poi con Zaccagni, ma Ravaglia è in versione super, il portiere salva ancora su Zaccagni ma sulla respinta Isaksen trova la rete del vantaggio. Due minuti e i biancocelesti fanno una dormita difensiva, segna cosi a porta vuota Odgaard e queste restano le due uniche rete del match.

Nella ripresa ci prova di più la Lazio ma è sempre il portiere a salvare, il match vede però l’espulsione per Gila a un quarto d’ora al termine ed è qui che il Bologna prova il colpaccio ma non riesce ad essere pericoloso e la sfida finisce in parità.