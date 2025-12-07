Uefa Europa League e Conference League su Sky e in Streaming su Now: 36 partite live da seguire
Ecco il programma di Uefa Europa League:
Giovedì 11 dicembre UEFA EUROPA LEAGUE E UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/2026 SU SKY E IN STREAMING SU NOW 36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE CON DIRETTA GOL
TRE ITALIANE IN CAMPO: alle 18.45 FIORENTINA-DINAMO KIEV alle 21 CELTIC-ROMA e CELTA VIGO-BOLOGNA
Approfondimento pre e postpartita affidato a STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE con i giornalisti e i top talent di Sky Sport Milano, 7 dicembre 2025.
Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 11 dicembre la sesta giornata della “League phase” di UEFA Europa League e il quinto turno di UEFA Conference League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).
LE ITALIANE – Alle 18.45 sarà la Fiorentina la prima italiana a scendere in campo al Franchi: appuntamento in Conference League contro la Dinamo Kiev (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alle 21 si scende in campo in Europa League con Celtic-Roma (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Celta Vigo-Bologna (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). STUDI – Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.
Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
UEFA EUROPA LEAGUE: LA SESTA GIORNATA DELLA LEAGUE PHASE SU SKY E NOW
GIOVEDÌ 11 DICEMBRE Alle 18.45
- UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- FERENCVAROS-RANGERS Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Matteo Marceddu
- NIZZA-BRAGA Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca Davide Polizzi, Diretta Gol Alessandro Sugoni DIRETTA GOL Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- YOUNG BOYS-LILLE MIDTJYLLAND
- GENK DINAMO ZAGABRIA
- BETIS LUDOGORETS
- PAOK STURM GRAZ
- STELLA ROSSA STOCCARDA
- MACCABI TEL AVIV
- Alle 21 CELTIC-ROMA Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena, inviato Angelo Mangiante, Diretta Gol Riccardo Gentile
- CELTA VIGO-BOLOGNA Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti, inviato Marco Nosotti, Diretta Gol Federico Zancan
- BASILEA-ASTON VILLA Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- FRIBURGO-SALISBURGO Sky Sport 255 e NOW Telecronaca Giovanni Rispoli, Diretta Gol Federico Botti
- LIONE-GO AHEAD EAGLES Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Manuele Favia DIRETTA GOL Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- PORTO-MALMOE STEAUA
- BUCAREST-FEYENOORD
- PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN
- BRANN-FENERBAHCE
- STUDI Dalle 18, dalle 20 e dalle 23 Studio Europa League – con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano Borghi Alle 23.30 After Party-Best of Europe – con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside A mezzanotte Goleador Europa – con Martina Quaranta
- UEFA CONFERENCE LEAGUE: LA QUINTA GIORNATA DELLA LEAGUE PHASE SU SKY E NOW GIOVEDÌ 11 DICEMBRE
- Alle 18.45 FIORENTINA-DINAMO KIEV Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Telecronaca Massimo Marianella, commento Massimo Gobbi, inviata Vanessa Leonardi, Diretta Gol Dario Massara
- DIRETTA GOL Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- HÄCKEN-AEK LARNACA
- BREIDABLIK -SHAMROCK ROVERS
- KF DRITA-AZ ALKMAAR
- NOAH-LEGIA VARSAVIA
- JAGIELLONIA-RAYO VALLECANO
- SHKËNDIJA -SLOVAN BRATISLAVA
- SAMSUNSPOR-AEK ATENE
- U CRAIOVA-SPARTA PRAGA
- Alle 21 DIRETTA GOL Sky Sport 251 e in streaming su NOW ABERDEEN-STRASBURGO
- HAMRUN SPARTANS-SHAKHTAR DONETSK
- RIJEKA-CELJE
- LECH POZNAN-MAINZ
- KUPS KUOPIO
- LAUSANNE-SPORT LINCOLN
- SIGMA OLOMOUC RAKÓW CZESTOCHOWA
- ZRINJSKI MOSTAR
- SHELBOURNE-CRYSTAL PALACE
- RAPID VIENNA-OMONIA NICOSIA
- STUDI Dalle 18, dalle 20 e dalle 23 Studio Europa e Conference League – con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini Alle 23.30 After Party-Best of Europe – con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside A mezzanotte Goleador Europa – con Martina Quaranta