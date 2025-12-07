Grande attesa per l’ultimo Gran Premio della stagione. Il campione olandese Max Verstappen prova a raggiungere l’ennesima impresa.

Poche ore e ci si giocherà il Mondiale di Formula Uno. Tre piloti in pochi punti, ultimo gran premio ed una situazione che non avveniva dal 1951, era addirittura l’epoca di Fangio ed ora saranno Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri a giocarsi il titolo. Il pilota britannico ha un vantaggio di 12 punti su Verstappen e 16 su Piastri e gli basta quindi solo un terzo posto per chiudere davanti a tutti. E oggi si giocherà il titolo fino alla fine.

Verstappen e la sua strategia, parla Toto Wolff e sottolinea

Chi osserva da lontano la lotta tra Max Verstappen e le McLaren è la Mercedes che è ormai ha anch’essa poco da dire a questo Mondiale ma proverà a fare la sua corsa. Il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha parlato di questa lotta chiarendo che la Mercedes non vuole entrarci e proverà a essere distante dai primi tre se possibile o comunque non vuole recargli fastidio. A riguardo Wolff ha parlato sottolineando:

“In McLaren devono essere spietati e puntare sul campionato. In gara devono fare qualunque cosa dovesse rendersi necessaria, conta solo il Mondiale. Poi non vorrei essere nella loro posizione, sapendo che Max è a sfidarli…”, chiude il noto dirigente che vede una sfida ancora molto accesa.