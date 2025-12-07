Nella giornata odierna è previsto tanto sport in tv. Calcio, formula 1 e tantissimi sport per un palinsesto a dir poco emozionante.

Dopo la vittoria dell’Inter ieri il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte è pronto a rispondere e in data odierna e oggi si giocheranno diversi match di serie A. Poi anche tutte le altre categorie ed un programma intenso. Ma non solo questo perchè oggi si deciderà il Mondiale ad Abu Dhabi nell’ultima tappa della stagione del Mondiale con Verstappen e Norris pronti a sfidarsi e Piastri come possibile terzo incomodo.

Sport in tv oggi, ce ne sono di tutti i tipi: ecco il programma

C’è calcio e Formula Uno ma non solo in quanto il programma odierno vede anche sci, basket e tanti sport. Andiamo a vedere insieme qual è il programma odierno:

6.30 Snowboard, Coppa del Mondo Mylin: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

9.00 Speed skating, Coppa del Mondo Junior Collalbo: 2a giornata – Nessuna copertura tv / streaming

9.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tl femminile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

10.00 Nuoto, Europei in vasca corta: ultima giornata, batterie – Rai Sport HD, Rai Play

10.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Argentina-Spagna – FIFA+

10.35 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 1a manche – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 10 km pursuit femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.55 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Gundersen LH HS138 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

11.55 Sci di fondo, Coppa del Mondo Trondheim: 10 km tl maschile – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

12.00 Basket femminile, Serie A1: Roseto-Sassari – flima.tv

12.15 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 2a manche – discovery+

12.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Portogallo-Brasile – FIFA+

12.30 Calcio, Serie A: Cremonese-Lecce – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Inter-Genoa – DAZN

12.55 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: qualificazioni LH HS134 maschile – discovery+

13.15 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km pursuit femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

13.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 12.5 km pursuit maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Terralba: donne élite – Rai Play Sport 2, discovery+

13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: team relay – discovery+

14.00 F1, GP Abu Dhabi: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 16.55 in differita su TV8 HD, tv8.it

14.05 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Gundersen 10 km maschile – discovery+

14.15 Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen: 500, mass start, team sprint – discovery+, YouTube Skating ISU

14.25 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Roma – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Ternana – DAZN

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Terralba: uomini élite – Rai Play Sport 1, discovery+

15.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: gigante femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Udine-Napoli- LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Firenze – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-San Giovanni in Marignano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Perugia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Cuneo – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Trento – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Venezia-Cantù – LBA TV

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Lazio-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Parma-Como – DAZN

18.00 Volley, Superlega: Milano-Perugia – Rai Play Sport 1, VBTV, differita ore 23.30 Rai Sport HD

18.00 Volley, Superlega: Cuneo-Verona – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Cisterna-Piacenza – VBTV

18.00 Basket, Serie A: Milano-Trento – LBA TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Broni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Campobasso – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Schio – flima.tv

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: gigante femminile, 2a manche – Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, differita ore 22.10 Rai Sport HD

19.00 Nuoto, Europei in vasca corta: ultima giornata, finali – Rai Sport HD, Rai Play

19.00 Basket, Serie A: Treviso-Trapani – LBA TV

20.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Solitude: sprint femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Solitude: sprint maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Juventus – DAZN, DAZN 1

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: gigante maschile, 2a manche – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 21.15 anche su Rai Sport HD (al termine del nuoto)