Ancora ottime soddisfazioni per l’Italia nella prova maschile e femminile dei Mondiali di spada. Ottime notizie per questo sport.

Suona l’Inno di Mameli nella notte italiana a Vancouver, per la tappa di Coppa del Mondo di spada in una giornata da due medaglie per la spedizione azzurra in Canada. Per la quarta volta in carriera (comprese le tappe del Grand Prix) sale sul gradino più alto del podio Giulia Rizzi che conquista così la vittoria nel primo appuntamento della stagione 2025-2026. Nella gara maschile è di bronzo Matteo Galassi che si mette al collo la sua seconda medaglia in carriera nel circuito maggiore. Si è fermata a un passo dal podio la prova di Alberta Santuccio che ha chiuso 5.

La giornata di Giulia Rizzi è iniziata con il successo nel primo incontro di giornata sulla statunitense Chin (15-7) nel turno da 64 prima di avere la meglio nel tabellone da 32 della francese Von Kerssenbrock (10-9). Negli ottavi di finale l’atleta delle Fiamme Oro ha battuto la polacca Zgryzniak (15-7) entrando così nella top 8. L’olimpionica friulana si è conquistata poi la certezza di una medaglia grazie alla vittoria sulla cinese Tang (15-14) nei quarti di finale. La poliziotta classe ’89 ha conquistato l’accesso al match per l’oro grazie al 15-8 con il quale ha superato la coreana Lim. La finale è stata poi combattutissima: con freddezza, da campionessa, Giulia Rizzi ha messo a segno l’ultima stoccata conquistando così il primo gradino del podio con il punteggio di 13-12 contro la francese Candassamy.

Esattamente tre anni dopo la prima volta, dunque – era l’8 dicembre del 2022, quando ottenne il trionfo numero uno della carriera – Giulia Rizzi torna vincere nella “sua” Vancouver, con un oro olimpico a squadra in bacheca in più ma con la stessa voglia di non fermarsi.

Nella stessa prova di spada femminile ha chiuso a un passo dal podio Alberta Santuccio. La portacolori delle Fiamme Oro ha superato nei primi due match di giornata la giapponese Terayama (14-13) e la francese Vanryssel (15-14) prima di avere la meglio negli ottavi della romena Sont (15-7). Solo la priorità ha poi fermato l’olimpionica siciliana contro la coreana Lim (15-14) chiudendo poi in quinta posizione.

Così le altre azzurre del CT Dario Chiadò in pedana oggi: 30^ Beatrice Cagnin, 33^ Sara Maria Kowalczyk, 35^ Rossella Fiamingo, 39^ Roberta Marzani e 57^ Federica Isola.

Medaglia anche al maschile, firmata da Matteo Galassi. La sua prova ha preso il via con la vittoria (15-10) sul coreano Hwang nel match d’esordio prima di imporsi (15-9) sull’israeliano Freilich. Il 20enne romagnolo ha proseguito il suo percorso negli ottavi di finale con il match contro lo svizzero Metrailler che ha visto l’azzurro avere la meglio con il punteggio di 15-10. Lo spadista del Centro Sportivo Carabinieri ha poi battuto per 15-12 il magiaro Koch nei quarti entrando di diritto sul podio. In semifinale poi lo stop per Matteo Galassi superato dall’israeliano Vilensky (15-13) che ha sancito per lui la medaglia di bronzo, seconda in carriera nella Coppa del Mondo dei big dopo quella conquistata un anno fa a Berna che gli aveva spianato la strada della prima grande stagione tra gli Assoluti.

Nella stessa gara, per gli altri atleti del Commissario tecnico Diego Confalonieri, 18° Davide Di Veroli, 39° Giulio Gaetani, 52° Fabio Mastromarino e 54° Gianpaolo Buzzacchino.

Domani – nella notte italiana tra domenica e lunedì – la quarta e ultima giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Vancouver – con le due competizioni a squadre. Nella prova femminile l’Italia salirà in pedana con il quartetto composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio ed entrerà in gara negli ottavi contro la vincente tra Romania e rappresentativa delle atleti neutrali (AIN). Il team maschile sarà invece formato da Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti ed affronterà nel tabellone da 32 l’AIN.

Per l’Italia, ovviamente, l’auspicio è continuare questo strepitoso weekend che dopo le gare individuali ha portato ben sette medaglie: tre d’oro, tutte al femminile, griffare da Martina Batini nel fioretto a Busan, Michela Battiston nella sciabola a Orleans e ora Giulia Rizzi nella spada a Vancouver, più quattro bronzi (dei fiorettisti Martina Favaretto e Giulio Lombardi, della sciabolatrice Mariella Viale e dello spadista Matteo Galassi).

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – Vancouver (Canada), 6 dicembre 2025

Classifica (200): 1. Giulia Rizzi (ITA), 2. Marie-Florence Candassamy (Fra), 3. Taehee Lim (Kor), 3. Eszter Muhari (Hun)

Le altre italiane: 5. Alberta Santuccio, 30. Beatrice Cagnin, 33. Sara Maria Kowalczyk, 35. Rossella Fiamingo, 39. Roberta Marzani, 57. Federica Isola, 66. Lucrezia Paulis, 74. Carola Maccagno, 99. Gaia Caforio, 101. Alessandra Bozza, 179. Nicol Foietta.

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Vancouver (Canada), 6 dicembre 2025

Classifica (272): 1. Mohamed Elsayed (Egy), 2. Dov Ber Vilensky (Isr), 3. Gergely Siklosi (Hun), 3. Matteo Galassi (ITA)

Gli altri italiani: 18. Davide Di Veroli, 39. Giulio Gaetani, 52. Fabio Mastromarino, 54. Gianpaolo Buzzacchino, 72. Valerio Cuomo, 82. Andrea Santarelli, 92. Simone Mencarelli, 96. Giacomo Paolini, 141. Filippo Armaleo, 144. Gabriele Cimini, 174. Enrico Piatti.