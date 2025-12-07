E’ finito in questi minuti il Mondiale di Formula Uno, si è tenuto il Gran Premio di Abu Dhabi, una corsa in bilico fino alla fine.

E’ stato un Gran Premio di Abu Dhabi avvincente e ha visto alla fine un finale straordinario. Dopo una lunga attesa per la prima volta Lando Norris è campione del mondo, è entrato nella storia della Formula Uno con la McLaren che ha vinto sia il Mondiale piloti che il Mondiale costruttori, gli bastava il terzo posto ed è cosi arrivato terzo a fine gara. Una gara avvincente con Verstappen che ha dominato dall’inizio alla fine ma non è servita per la vittoria del titolo. Di fatto decisivo il sorpasso all’ultimo giro di Norris su Antonelli nel penultimo Gran Premio della stagione.

Gran Premio di Abu Dhabi, dominio McLaren e Verstappen da record

Max Verstappen ha chiuso la stagione con 8 Gran Premi vinti ed ha terminato l’annata a soli 2 punti da Lando Norris, una corsa e un Mondiale in bilico fino alla fine. Verstappen ha dominato la corsa davanti a Piastri mentre l’unico a insidiare il titolo di Norris è stato Leclerc che ha provato anche ad attaccare il suo terzo posto ma non ce l’ha fatta.

La Ferrari ha ottenuto un buon quarto posto con Leclerc e anche Hamilton ha finito a punti ma la notizia del giorno è la vittoria del Mondiale di Norris che finisce in lacrime ed esulta per un successo che aspettava da anni. Un successo che a fine gara ha condiviso con tutta la sua famiglia. Termina il Mondiale di Formula Uno con la McLaren che trionfa insieme ai suoi due piloti.