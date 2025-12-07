Secondo ko consecutivo per la Roma che cede a Cagliari in inferiorità numerica. Match molto acceso tra le parti.

Si ferma ancora una volta la Roma che cade in trasferta contro il Cagliari, di ritorno alla vittoria dopo ben 79 giorni di assenza. Match molto acceso e roboante ma la formazione giallorossa evidenzia ancora una volta limiti dal punto di vista offensivo e decide una rete a metà ripresa di Gianluca Gaetano, alla prima rete stagionale. L’ex Napoli insacca con una bell gol, stoppando la palla e insaccando dietro Svilar, probabilmente il migliore in campo.

Cagliari Roma, giallorossi terminano in dieci per l’espulsione di Celik

Una sfida molto delicata per entrambe e alla fine il Cagliari non ha fallito. In primo luogo Svilar ha salvato su Borrelli ed Esposito ma nella ripresa c’è un episodio chiave. Inizialmente l’arbitro concede il rigore, ma dopo una Var Review annulla il rigore e dà punizione ma allo stesso tempo manda fuori Celik. Qui cambia la partita e la Roma è ancora più in difficoltà.

Svilar salva ancora ma non può nulla su Gaetano e la Roma non riesce mai a rendersi pericolosa, nonostante l’ingresso di Dybala. Tre punti importanti nella corsa salvezza per il Cagliari mentre i giallorossi perde terreno in chiave Champions League.