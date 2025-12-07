Uefa Champions League 2025/2026 Sesta Giornata: su Sky e in streaming su Now 17 partite Live
Milano, 7 dicembre 2025. Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.
Martedì, alle 21, appuntamento a San Siro con Inter-Liverpool – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – e a Bergamo con Atalanta-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Mercoledì, sempre alle 21, a Torino sarà il momento di Juventus-Pafos (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) e della super sfida tra Real Madrid e Manchester City che sarà in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253.
Mercoledì alle 21 anche Benfica-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
STUDI – Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta e Goran Pandev, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Fabio Capello e Alessandro Costacurta con Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
UEFA CHAMPIONS LEAGUE: LA SESTA GIORNATA DELLA LEAGUE PHASE SU SKY E NOW
MARTEDÌ 9 DICEMBRE Alle 16.30 KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca Giovanni Poggi
Alle 18.45 BAYERN MONACO-SPORTING LISBONA Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca Pietro Nicolodi. Alle 21 DIRETTA GOL Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
- INTER-LIVERPOOL Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- ATALANTA-CHELSEA Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Valentina Mariani e Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Riccardo Gentile
- BARCELLONA-EINTRACHT FRANCOFORTE Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Antonio Nucera
- TOTTENHAM-SLAVIA PRAGA Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zanon
- PSV-ATLETICO MADRID Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Daniele Barone
- UNION SAINT-GILLOISE-OLYMPIQUE MARSIGLIA Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- MONACO-GALATASARAY Sky Sport 258 e in streaming su NOW Telecronaca Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- STUDI Dalle 18 Champions League Show – con Mario Giunta e Paolo Condò Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show – con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta, Goran Pandev e Mario Giunta All’1 Goleador Europe – con Martina Quaranta
- MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE Alle 18.45 DIRETTA GOL Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- VILLAREAL-COPENHAGEN Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- QARABAG-AJAX Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Andrea Menon Alle 21 DIRETTA GOL Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- JUVENTUS-PAFOS Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi, inviati Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà, Diretta Gol Federico Zancan
- REAL MADRID-MANCHESTER CITY Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
- ATHLETIC BILBAO-PSG Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Nicolò Ramella
- CLUB BRUGGE-ARSENAL Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- BORUSSIA DORTMUND-BODO GLIMT Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Davide Polizzi
- BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Manuel Favia STUDI Dalle 18 Champions League Show – con Mario Giunta e Alessandro Costacurta Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show – con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta All’1 Goleador Europe – con Martina Quaranta