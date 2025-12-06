Serie A, l’Inter cala il poker a San Siro: Como al tappeto
L’Inter stende il Como di Fabregas con un 4-0 perentorio: i nerazzurri mandano un messaggio perentorio alle rivali.
L’Inter di Cristian Chivu manda ko il Como a San Siro con un sontuoso 4-0, conquistando la sua terza vittoria consecutiva. La formazione nerazzurra ha portato a casa i tre punti grazie ai gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. In attesa delle altre gare, la squadra meneghina si prende momentaneamente la vetta della classifica con 30 punti.
Poker nerazzurro: Como ko a San Siro
L’Inter parte subito forte, sfiorando la via del gol prima con Lautaro e poi con Barella. Dopo una serie di azioni offensive, i nerazzurri la sbloccano proprio con il Toro. Una rete che arriva grazie all’assist di Luis Henrique. La squadra di Chivu fa suo il primo tempo, obbligando il Como a creare ben poco in zona offensiva.
Dopo un primo tempo chiuso sull’1-0, l’Inter dilaga nella ripresa. Al 59esimo arriva il raddoppio su corner: Thuram con una zampata da rapinatore d’aria indirizza la sfera in porta. Poco dopo, l’Inter cala il tris con un’azione di forza, voglia e pressione capitalizzata da Calhanoglu che incrocia col destro dai 20 metri, gelando Butez. Nei minuti conclusivi, i ragazzi di Chivu archiviano la partita con un poker firmato da Carlos Augusto che colpisce col mancino su cross di Dimarco.