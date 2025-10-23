Da venerdì 24 a lunedì 27 ottobre in diretta Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: oltre 100 ore di grande calcio su Sky e NOW.

Sarà un fine settimana ricchissimo per gli appassionati di calcio: da venerdì 24 a lunedì 27 ottobre Sky e NOW trasmetteranno in diretta Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e i principali campionati esteri – Premier League, Bundesliga e Ligue 1 – con un’offerta che coprirà oltre 100 ore live.

Serie A Enilive – 8ª giornata

Tre i match in co-esclusiva su Sky: si parte venerdì 24 ottobre alle 20.45 con Milan-Pisa (Sky Sport Uno, Calcio, 251 e 4K), sabato 25 alle 20.45 tocca a Cremonese-Atalanta (Sky Sport Calcio e 251) e domenica 26 alle 18 spazio a Fiorentina-Bologna (Sky Sport Uno, Calcio, 251 e 4K). Pre e post partita affidati ai volti storici di Sky con i programmi Friday Night, Saturday Night e Sky Calcio Club.

Serie C Sky Wifi – 11ª giornata

Il campionato di Serie C è in esclusiva su Sky e NOW con un’intera giornata spalmata da venerdì a lunedì. Tra gli incontri di spicco: Trapani-Audace Cerignola (domenica alle 12.30, Sky Sport Calcio e 257), Catania-Benevento (domenica alle 14.30, Sky Sport 251) e Salernitana-Casertana (domenica alle 20.30, Sky Sport Calcio e 252). Lunedì chiusura con Perugia-Livorno (20.30, Sky Sport Calcio e 251). Prosegue anche il nuovo premio “Giocatore del Mese Sky Wifi”, che a settembre ha visto premiati Rauti (Vicenza), Tenkorang (Ravenna) e Donnarumma (Salernitana).

Premier League – 9ª giornata

In Inghilterra fari puntati sul big match di Anfield, Liverpool-Manchester United (domenica ore 17.30, Sky Sport Football e NOW), e su Manchester City-Arsenal (sabato ore 18.30).

Bundesliga – 8ª giornata

In Germania riflettori su Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato ore 18.30, Sky Sport Arena e NOW) e su Lipsia-Friburgo (domenica ore 17.30).

Ligue 1 – 9ª giornata

In Francia, domenica alle 21 il PSG affronta al Parco dei Principi l’Olympique Marsiglia (Sky Sport Football e NOW), il “Classique” che accende la Ligue 1.