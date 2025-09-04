L’azzurro torna in campo dopo il derby vinto con Musetti: match nella notte italiana tra venerdì e sabato. In palio la finale contro Djokovic o Alcaraz

Dopo il derby azzurro con Lorenzo Musetti, Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Domani, venerdì 5 settembre, il numero uno del ranking ATP affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 25) nella semifinale dello Slam newyorkese. Il match è in programma alle 19 locali, l’1 della notte in Italia tra venerdì e sabato.

Gli organizzatori hanno collocato Sinner nella sessione serale di New York: un orario che garantirà maggiore visibilità negli Stati Uniti e qualche ora di recupero in più per l’azzurro dopo la battaglia con Musetti. L’altra semifinale, tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, si giocherà alle 15 locali (le 21 in Italia).

Precedenti – Tre gli scontri diretti tra i due: Auger-Aliassime è avanti 2-1, ma l’ultimo incrocio, poche settimane fa ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati, ha visto prevalere Sinner.

Dove vederla – Sinner-Auger-Aliassime sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e sui canali Sky Sport. In streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.