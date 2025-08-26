Il CT verdeoro, Carlo Ancelotti, annuncia i convocati per le qualificazioni sudamericane a Cile e Bolivia. Out Neymar per infortunio, dentro alcune novità.

Carlo Ancelotti lancia il suo Brasile in vista delle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026. In conferenza stampa a Rio, il commissario tecnico ha parlato delle prossime sfide contro Cile e Bolivia, spiegando di voler sfruttare l’occasione “per mantenere un’atmosfera positiva nel girone, che sarà molto, molto importante per la Coppa del Mondo”.

Il CT ha sottolineato che l’obiettivo di questa seconda lista è conoscere meglio i giocatori, inserendo anche alcune novità rispetto alla prima convocazione. Mancano però i grandi riflettori di Neymar: “Non ci sarà – ha chiarito Ancelotti – perché ha avuto un piccolo problema la scorsa settimana”.

Con il Brasile già tra le favorite per il torneo, Ancelotti intende consolidare gruppo e gioco: “È importante testare diversi profili, dare spazio ai giovani e costruire una base solida per arrivare al massimo tra un anno”.

Le sfide contro Cile e Bolivia saranno un nuovo banco di prova per l’ex allenatore di Milan, Real Madrid e Napoli, chiamato a trasformare la Seleção in una macchina da Mondiale.