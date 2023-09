La partita tra Federico Cinà e il brasiliano Fonseca, valevole per la semifinale degli US Open Junior 2023, è stata momentaneamente sospesa sul punteggio di 6-4 1-3 in favore del tennista sudamericano. A costringere i giocatori allo stop è sono state le proibitive condizioni climatiche di New York, colpita da una forte ondata di caldo in questi giorni. Sportface.it continuerà a seguire l’evento e fornirà tempestivi aggiornamenti non appena ci saranno novità sulla partita.