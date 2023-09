US Open, Arnaldi: “Il mio obiettivo era giocare contro Alcaraz”

“Ho maturato tantissima esperienza in questo torneo. Quando ho visto il sorteggio, il mio obiettivo principale era giocare contro di lui (Alcaraz ndr), non avevo mai giocato contro il numero uno del mondo prima. È una cosa folle da pensare considerando dove ero all’inizio dell’anno e dove sono adesso. Cerco di pensare partita per partita e di godermi questo momento”. A parlare, in conferenza stampa, è Matteo Arnaldi, fresco di successo in tre set su Cameron Norrie agli US Open. Il 22enne ligure raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale in uno Slam e sfonda il muro della Top 50. “Penso di aver giocato molto, molto bene. Il piano che avevamo preparato ha funzionato. È quello che ti aspetti in ogni partita, ma non è sempre facile. È la prima volta che incontro grandi giocatori come Cameron”. Ora Alcaraz: “Lui è molto fisico, uno dei più fisici al mondo. Ma penso di esserlo anche io. Spero di riuscire a metterlo in difficoltà, mi auguro che sia una partita intensa, darò il 100 % e anche qualcosa in più”.