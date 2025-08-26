A Flushing Meadows tocca ai big azzurri: il numero 1 del mondo affronta Kopriva, Musetti debutta con Mpetshi Perricard. Spazio anche a Sonego e Arnaldi. Tutti gli orari e dove vedere i match in tv e streaming.

Terza giornata agli Us Open 2025 e riflettori puntati sugli azzurri. Oggi, martedì 26 agosto, è il giorno di Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 del mondo, che farà il suo esordio contro il ceco Vit Kopriva sull’Arthur Ashe Stadium. Sullo stesso campo, a seguire, sarà protagonista anche Alexander Zverev dopo la sfida serale tra Ajla Tomljanovic e Coco Gauff.

Oltre a Sinner, tocca anche a Lorenzo Musetti, impegnato sul Louis Armstrong Stadium contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. In campo anche Matteo Arnaldi, che sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo sul Campo 7, e Lorenzo Sonego, atteso dal match con l’australiano Tristan Schoolkate sul Campo 12.

Us Open, il programma degli azzurri oggi 26 agosto

Arthur Ashe Stadium, ore 17:30 italiane

J. Sinner (ITA) vs V. Kopriva (CZE)

Louis Armstrong Stadium, ore 17 italiane

L. Musetti (ITA) vs G. Mpetshi Perricard (FRA)

Campo 7, ore 17 italiane

M. Arnaldi (ITA) vs F. Cerundolo (ARG)

Campo 12, ore 17 italiane

L. Sonego (ITA) vs T. Schoolkate (AUS)

Il programma completo di giornata

Arthur Ashe Stadium (dalle 17:30 ITA) : Arango-Swiatek, Sinner-Kopriva, in serata Tomljanovic-Gauff e Zverev-Tabilo

Louis Armstrong Stadium (dalle 17 ITA) : Musetti-Mpetshi Perricard, Anisimova-Birrell, in serata Minnen-Osaka e Moller-Paul

Grandstand (dalle 17 ITA) : Boulter-Kostyuk, Bublik-Cilic, Krueger-Kenin, O’Connell-De Minaur

Stadium 17 (dalle 17 ITA) : Fucsovics-Shapovalov, Collins-Cristian, Harris-Auger Aliassime, Baptiste-Siniakova

Altri campi: Monfils-Safiullin (Campo 5), Riedi-Martinez (Campo 6), Tsitsipas-Muller (Campo 7), Haddad Maia-Kartal (Campo 12), Altmaier-Medjedovic (Campo 13).

Dove vedere gli Us Open in tv e streaming

Gli Us Open 2025 sono trasmessi in diretta tv in Italia in chiaro su SuperTennis e via satellite sui canali di Sky Sport. In streaming i match saranno visibili su Sky Go, NOW e SuperTenniX.