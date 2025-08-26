L’allenatore azzurro esalta il ritorno delle big e parla di De Bruyne come uomo di maturità e qualità. “La mia mentalità è sempre la stessa: lavoro, serietà e crescita continua”.

Antonio Conte, tecnico del Napoli campione d’Italia, in un’intervista a Sky Sport ha tracciato le sue prime impressioni sul campionato appena iniziato: “Sarà una stagione molto equilibrata. L’Inter è una certezza, ma vedo anche il ritorno delle altre due grandi. Noi dovremo dare il massimo e tirare le somme alla fine”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Nessuna sfida personale con Allegri, ma una competizione “tutti contro tutti”, in cui a fare la differenza saranno i collettivi più che i singoli.

Conte ha elogiato Kevin De Bruyne, arrivato a Napoli dopo quasi un decennio di Premier League: “È in un momento di grande maturità, ci auguriamo possa darci tanto. Ma toccherà a noi metterlo nelle condizioni ideali”. Infine, sulla sua filosofia: “Ovunque vada cerco di trasmettere mentalità vincente: lavoro, abnegazione, voglia di alzare il livello. È questo che fa crescere una squadra”.