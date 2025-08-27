US Open 2025, novità Errani-Paolini: gli esiti del sorteggio del doppio femminile
Sorteggiato ufficialmente il tabellone del doppio femminile dello US Open 2025. Unica coppia italiana in gara Errani-Paolini.
Parte il doppio femminile dello US Open 2025. Le campionesse in carica, Lyudmyla Kichenok e Jeļena Ostapenko, hanno deciso di non difendere il titolo in questo torneo, competendo separatamente. Numero uno del tabellone saranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend, unica coppia superiore – a livello di tabellone – di Sara Errani e Jasmine Paolini.
Le due azzurre partono nel numero 2 del tabellone e cercheranno di difendere il 1° posto nella Race. Al contempo, cercheranno anche di migliorare lo US Open 2024, che le ha viste uscire già nel secondo turno a causa della sconfitta contro la coppia Dart-Parry.
US Open 2025, tabellone doppio femminile: esordio contro Boisson e Maria
Unica coppia interamente azzurra, ma non le uniche italiane in gara. Ci sono altre tre italiane, con compagne straniere, in competizione: Angelica Moratelli (con Jaqueline Cristian), Elisabetta Cocciaretto (con Jessica Bouzas Maneiro) e Lucia Bronzetti (con Katarzyna Piter).
Per quanto riguarda Moratelli-Cristian, l’esordio sarà contro la coppia Zhang-Aleksandrova. Cocciaretto e Bouzas Maneiro giocheranno al 1° turno contro Ruse e Kostyuk. Bronzetti, in coppia con Piter, affronterà Golubic e Li. Infine, l’esordio delle numero 2 del tabellone Errani–Paolini sarà contro Boisson e Maria.
Di seguito l’intero tabellone del doppio femminile
Parte alta
K. Siniakova/T. Townsend [1]-N. Kichenok/A. Sutjiadi
A. Parks/D. Yastremska-K. Birrell/O. Gadecki
A. Blinkova/M. Frech-P. Kudermetova/A. Potapova
C. Osorio/Y. Yuan-T. Mihalikova/O. Nicholls [15]
E. Alexandrova/S. Zhang [12]-J. Cristian/A. Moratelli
K. Boulter/S. Kartal-S. Santamaria/Q. Tang
U. Eikeri/E. Hozumi-O. Kalashnikova/Y. Starodubtseva
L. Fernandez/V. Williams-L. Kichenok/E. Perez [6]
V. Kudermetova/E. Mertens [4]-S. Lamens/E. Lys
R. Brantmeier/A. Hamilton-T. Frodin-K. Penickova
J. Bouzas Maneiro/E. Cocciaretto-M. Kostyuk/E. Ruse
M. Joint/C. McNally-B. Haddad Maia/L. Siegemund [14]
H. Chan/X. Jiang [10]-S. Aoyama/Y. Wang
V. Golubic/A. Li-L. Bronzetti/K. Piter
H. Baptiste/W. Osuigwe-S. Hunter/D. Krawczyk
H. Dart/Y. Putintseva-M. Andreeva-D. Shnaider [5]
Parte bassa
H. Guo/A. Panova [8]-A. Detiuc/E. Pridankina
Y. Xu/Z. Yang-J. Pareja/A. Urhobo
M. Kempen/M. Sherif-I. Jovic/C. Ngounoue
B. Krejcikova/J. Ostapenko-T. Babos/L. Stefani [11]
C. Bucsa/N. Melichar-Martinez [13]-S. Hsieh/A. Krueger
C. Dolehide/S. Kenin-M. Linette/E. Shibahara
M. Lumsden/M. Ninomiya-Q. Gleason/I. Martins
M. Skoch/M. Vondrousova-G. Dabrowski/E. Routliffe [3]
A. Muhammad/D. Schuurs [7]-C. Corley/I. Corley
G. Olmos/A. Siskova-L. Noskova/R. Sramkova
M. Niculescu/A. Sevastova-S. Zheng/L. Zhu
A. Ruzic/B. Schoofs-A. Danilina/A. Krunic [9]
I. Khromacheva/K. Rakhimova [16]-F. Stollar/F. Wu
M. Kato/R. Zarazua-R. Masarova/A. Pavlyuchenkova
M. Kessler/P. Stearns-S. Cirstea/A. Kalinskaya
L. Boisson/T. Maria-S. Errani/J. Paolini [2]