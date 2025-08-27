Sorteggiato ufficialmente il tabellone del doppio femminile dello US Open 2025. Unica coppia italiana in gara Errani-Paolini.

Parte il doppio femminile dello US Open 2025. Le campionesse in carica, Lyudmyla Kichenok e Jeļena Ostapenko, hanno deciso di non difendere il titolo in questo torneo, competendo separatamente. Numero uno del tabellone saranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend, unica coppia superiore – a livello di tabellone – di Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le due azzurre partono nel numero 2 del tabellone e cercheranno di difendere il 1° posto nella Race. Al contempo, cercheranno anche di migliorare lo US Open 2024, che le ha viste uscire già nel secondo turno a causa della sconfitta contro la coppia Dart-Parry.

US Open 2025, tabellone doppio femminile: esordio contro Boisson e Maria

Unica coppia interamente azzurra, ma non le uniche italiane in gara. Ci sono altre tre italiane, con compagne straniere, in competizione: Angelica Moratelli (con Jaqueline Cristian), Elisabetta Cocciaretto (con Jessica Bouzas Maneiro) e Lucia Bronzetti (con Katarzyna Piter).

Per quanto riguarda Moratelli-Cristian, l’esordio sarà contro la coppia Zhang-Aleksandrova. Cocciaretto e Bouzas Maneiro giocheranno al 1° turno contro Ruse e Kostyuk. Bronzetti, in coppia con Piter, affronterà Golubic e Li. Infine, l’esordio delle numero 2 del tabellone Errani–Paolini sarà contro Boisson e Maria.

Di seguito l’intero tabellone del doppio femminile

Parte alta

K. Siniakova/T. Townsend [1]-N. Kichenok/A. Sutjiadi

A. Parks/D. Yastremska-K. Birrell/O. Gadecki

A. Blinkova/M. Frech-P. Kudermetova/A. Potapova

C. Osorio/Y. Yuan-T. Mihalikova/O. Nicholls [15] E. Alexandrova/S. Zhang [12]-J. Cristian/A. Moratelli

K. Boulter/S. Kartal-S. Santamaria/Q. Tang

U. Eikeri/E. Hozumi-O. Kalashnikova/Y. Starodubtseva

L. Fernandez/V. Williams-L. Kichenok/E. Perez [6] V. Kudermetova/E. Mertens [4]-S. Lamens/E. Lys

R. Brantmeier/A. Hamilton-T. Frodin-K. Penickova

J. Bouzas Maneiro/E. Cocciaretto-M. Kostyuk/E. Ruse

M. Joint/C. McNally-B. Haddad Maia/L. Siegemund [14] H. Chan/X. Jiang [10]-S. Aoyama/Y. Wang

V. Golubic/A. Li-L. Bronzetti/K. Piter

H. Baptiste/W. Osuigwe-S. Hunter/D. Krawczyk

H. Dart/Y. Putintseva-M. Andreeva-D. Shnaider [5]

Parte bassa