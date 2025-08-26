La canadese interrompe un digiuno di due anni e conquista per la seconda volta il CPKC Women’s Open. Buona prova per l’azzurra vicentina.

È festa grande per Brooke M. Henderson al CPKC Women’s Open 2025. La 27enne di Smith Falls ha conquistato il titolo sul percorso del Mississaugua Golf & Country Club (par 71), chiudendo con lo score di 269 colpi (71 66 65 67, -15) e superando di una sola lunghezza l’australiana Minjee Lee.

Per Henderson si tratta del 14° titolo LPGA Tour, il primo dopo oltre due anni di attesa. Già vincitrice di questo torneo nel 2018, diventa così la quarta atleta a imporsi due volte nell’Open nazionale dal 1975 a oggi, nonché la canadese con più successi nella storia, uomini compresi. La vittoria le ha fruttato un assegno da 412.500 dollari, portandola oltre quota 14 milioni di guadagni in carriera.

Alle sue spalle Lee, seconda con 270 (-14), seguita dalle giapponesi Mao Saigo (273, -11) e Akie Iwai (274, -10). In quinta posizione la neozelandese Lydia Ko e la belga Manon De Roey (275, -9), mentre la numero uno mondiale Jeeno Thitikul ha chiuso settima con 276 (-8) insieme a Megan Khang. Non ha difeso il titolo Lauren Coughlin, eliminata al taglio per un solo colpo.

Bene Benedetta Moresco: 20ª con un finale in rimonta

Sorrisi anche per l’Italia: Benedetta Moresco, 24 anni, ha chiuso al 20° posto con 280 colpi (-4), grazie a un giro finale in 68 (-3) con quattro birdie e un solo bogey che le ha permesso di scalare 17 posizioni in classifica. Per la vicentina si tratta della terza top 25 consecutiva dopo i piazzamenti al 21° e al 18° posto nei due tornei precedenti.

Attualmente Moresco occupa la 72ª posizione nella Race to CME Globe, confermando la crescita costante in questa stagione.