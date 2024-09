US Open 2024, Tiafoe: “Il match contro Fritz sarà molto diverso dai precedenti”

Frances Tiafoe ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Grigor Dimitrov che gli ha aperto le porte della semifinale allo US Open 2024. “Sono arrivato qui sentendomi molto bene – ha detto l’americano -. Aiuta arrivare in un posto dove hai avuto un bel po’ di successo. Non pensavo di raggiungere la semifinale, quando ho visto il tabellone, ho pensato: ‘beh, devo giocare contro Ben’. Non ero più il favorito come un tempo, quindi non sapevo dove mi sarei collocato. Una volta superato questo scoglio, il tabellone è cambiato e allora mi sono detto: ‘perché no?’“. Sul statunitense in finale slam dal 2009:”Taylor, Tommy, Reilly e io ne parliamo da anni, questo è il gruppo giusto. Ci siamo tutti andati più o meno vicini: Taylor è entrato e uscito dalla top 10 l’anno scorso in questo periodo, Tommy anche vicino ai quarti, giocando molto bene. È solo questione di tempo; è tutto molto aperto. Non è come prima, quando raggiungevi i quarti di finale, giocavi contro Rafa e stavi già guardando i voli di ritorno. Ora è completamente diverso, nessuno è imbattibile, soprattutto più avanti nei tornei quando tutti sono più stanchi“.

Tiafoe ha poi parlato di Fritz, suo avversario per un posto in finale: “Quando ho incontrato Taylor per la prima volta era un ragazzo un po’ strano, non pensavo sarebbe arrivato fin qui. Ha trasformato il suo corpo in modo incredibile e ha molto talento. Giocava a tennis un paio di volte a settimana, aveva un campo a casa sua. Era un ragazzo normale, e poi ha iniziato a dedicarci più tempo. Ci divertivamo molto quando eravamo più piccoli. Una volta diventati entrambi professionisti, ci siamo spinti a vicenda a voler essere grandi perché nessuno voleva essere lasciato indietro“. Sui precedenti, che Fritz guida per 6-1: “È diverso all’Arthur Ashe. Devo imparare e credo che in un paio di quegli incontri avrei dovuto vincere. È un giocatore molto duro, gioca molto bene da entrambi i lati, ha un servizio fantastico e ora si muove molto meglio. Sarà difficile e un incontro molto importante per entrambi, giocare per una finale. Nessuno di quegli incontri si avvicina a quello che sarà questo“.

Infine Tiafoe ha proseguito sempre su Fritz: “In termini di personalità, siamo estremi. Lui è più interessato ai videogiochi e non esce dalla stanza, io sono uno più chiassoso. Ci piacciamo perché siamo completamente diversi, ed è per questo che andiamo d’accordo. Come giocatori, siamo molto simili: odiamo perdere. È fantastico e divertente vedere come si è evoluto il nostro rapporto. Un giorno abbiamo avuto una conversazione sull’essere il numero 1 e 2 negli Stati Uniti, e questa mentalità e mi ha spinto molto. Ora è fantastico che possiamo competere in una partita così importante. Sono felice per lui, e so che lui lo è per me“.