US Open 2024, qualificazioni: Bellucci supera in due set Majchrzak e conquista il main draw

Missione compiuta per Mattia Bellucci, che batte Kamil Majchrzak nella finale delle qualificazioni e conquista l’accesso al tabellone principale dello US Open 2024. Ottimo risultato per l’azzurro, che si impone in due set per 6-3 6-3, coronando un percorso perfetto dopo le vittorie convincenti su Mayo e Gomez nei turni precedenti. Dopo qualche game interlocutorio, Bellucci sale di colpi in risposta nel quinto game, preludio al break addirittura a zero nel settimo (4-3).

Dopo aver confermato il vantaggio con un nuovo gioco a zero, Mattia conquista un’altra palla break nel successivo turno, capitalizzando la seconda occasione ai vantaggi. Il secondo set si apre con un break a favore del polacco, ma Bellucci non ci sta e reagisce immediatamente, recuperando subito lo svantaggio (1-1). Bellucci non rischia più nei propri turni in battuta e, dopo aver piazzato il break nel sesto game, controlla fino a conquistare set e incontro.

TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI US OPEN 2024