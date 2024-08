US Open 2024: programma, orari e ordine di gioco domenica 1° settembre

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di domenica 1° settembre agli US Open 2024. Nessun italiano in campo, ma tanti match interessanti in programma e molti giocatori pronti a scendere in campo con grande determinazione per staccare il pass per i quarti di finale. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti i campi di riferimento e gli orari italiani.

PROGRAMMA US OPEN 1° SETTEMBRE

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – (6) Rublev vs (9) Dimitrov

Non prima delle ore 20:30 – (13) Navarro vs (3) Gauff

Ore 01:00 – (20) Tiafoe vs (28) Popyrin

a seguire -(7) Zhang vs (24) Vekic

LOUIS ARMSTRONG STDIUM

Ore 17:00 – (26) Badosa vs Wang

Non prima delle 19:00 – (8) Ruud vs (12) Fritz

Non prima delle 22:30 – Nakashima vs (4) Zverev

a seguire – (33) Mertens vs (2) Sabalenka