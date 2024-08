US Open 2024: Nardi subito fuori, passa Bautista Agut in tre set

Luca Nardi esce al primo turno agli Us Open 2024. Il 21enne di Pesaro cede a Bautista Agut in tre combattuti set. 7-5 7-6(3) 7-6(5) il punteggio a favore dello spagnolo in tre ore e venti minuti di match sotto al sole di Flushing Meadows. Tre parziali molto equilibrati in cui Bautista si è trovato sempre avanti di un break per poi farsi riprendere, ma nel finale l’esperienza del 36enne iberico ha avuto la meglio. Prosegue il periodo negativo di Nardi, che è alla sesta sconfitta consecutiva (Bautista, Krueger a Washington, Etcheverry a Wimbledon, Hijikata a Mallorca, Kokkinakins al Queen’s, Korda a S-Hertogenbosch) e non vince da oltre due mesi (10 giugno S-Hertogenbosch contro Goffin). Bautista al secondo turno affronterà la testa di serie numero 13 Ben Shelton, che ha battuto in tre rapidi set Dominic Theim.

L’incontro si apre con un ottimo ritmo di Bautista Agut, che trova immediatamente il break che vale lo 0-2. Nardi fatica a scendere in partita, con la prima che tarda ad entrare. Con lo scorrere dei minuti, il tennista azzurro gioca con maggiore intensità e firma il controbreak sul 2-3 e poi pareggia per il 3-3 dopo aver annullato una palla break avversaria. Il match prosegue con equilibrio, con Nardi che riesce a migliorare le percentuali di prima e di servizio, ma che commette diversi doppi falli nel corso del parziale. Sul finale, si rivela fondamentale il break di Bautista, che dopo un lungo scambio conquista il primo set per 5-7.

Il secondo parziale si apre con un canovaccio simile al primo e lo spagnolo firma subito il primo break, portandosi sull’1-3. Nardi tenta di rispondere nel game successivo, ma un errore di rovescio annulla la sua palla break e il punteggio vede Bautista avanti per 1-4. L’italiano però non si arrende e risponde al break, conquistando il 3-4. Un duro turno di servizio, vinto da Nardi su rimonta dopo essere rimasto in svantaggio per 0-30, riporta l’azzurro in pari sul 4-4. Il tennista italiano firma un ulteriore break sul 5-5 dopo un lungo scambio, andando a servire per il set. Bautista però non ci sta e trova il break che porta il parziale al tie break. E’ lo spagnolo a spuntarla alla fine, vincendo il tie break per 3-7.

Il terzo set si apre in salita per Nardi, con Bautista che breakka per lo 0-1. L’italiano si riprende subito, trovando il controbreak che vale il 2-2. L’inerzia del set cambia drasticamente, con lo spagnolo che inizia a faticare. Nardi sfrutta a proprio favore le difficoltà avversarie, firmando un nuovo break per il 4-2. L’azzurro conferma il vantaggio e sale 5-2 ma cala drasticamente di intensità e si fa riprendere in un amen da Bautista con un parziale di 12 punti a 2 per il 5-5. Si va nuovamente al tie-break dove lp spagnolo fa valere la maggiore esperienza e chiude 7-5 sul servizio di Nardi.