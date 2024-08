Us Open 2024, Musetti fuori al terzo turno: “Fa male, è stata una delle mie migliori partite su cemento. Sono in grande forma”

Lorenzo Musetti è stato eliminato al terzo turno degli Us Open 2024, per mano di Brandon Nakashima che si è imposto in quattro set. Dopo la partita il carrarino si è presentato in conferenza stampa, analizzando quanto avvenuto in campo. “Credo di aver giocato una delle mie migliori partite su cemento e per questo perdere mi fa male – spiega il bronzo di Parigi 2024 – Il match è stato di livello altissimo e Brandon ha meritato di vincere. Dal secondo set in poi ho dominato lo scambio, ero ottimista. Lui ha avuto tantissimo dal servizio, con una continuità incredibile. E’ stata la sua arma vincente.”

Prosegue comunque il percorso di crescita di Musetti, che traccia un bilancio degli ultimi mesi: “Conosco di più me stesso, ho imparato a gestirmi meglio anche fuori dal campo. Sono in un ottimo momento a livello di tennis e sensazioni, mi sento in forma sia a livello fisico che mentale. Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello, ora vediamo cosa ci riserverà la Coppa Davis, i tornei in Cina e poi la stagione indoor.”

NAKASHIMA-MUSETTI: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

LA CRONACA DEL MATCH