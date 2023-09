Us Open 2023, Zverev: “Dopo il quarto set non pensavo di farcela, darò tutto con Alcaraz”

Alexander Zverev ha commentato in conferenza stampa il successo al quinto set su Sinner, 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3, nel match valido per gli ottavi di finale dello Us Open 2023: “È stata la mia partita più lunga agli US Open, è incredibile. Si può dire che sono tornato. Questo tipo di notti è ciò per cui vivo, questi sono i giochi in cui amo partecipare. Ovviamente avrei preferito giocare di meno, ma sono felice di aver retto fino alla fine. Dopo il quarto set ero molto in difficoltà, mi sentivo stanchissimo e Sinner stava giocando meglio. Nel quinto set sono riuscito a sfruttare al meglio le mie chance. Senza il sostegno del pubblico sarebbe stato impossibile farcela. Con Alcaraz ai quarti – continua il tedesco -, non so come andrà a finire ma darò il massimo. Ora devo riposarmi e recuperare le energie per i quarti di finale”.