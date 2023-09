Calciomercato: la Fiorentina cede subito Sabiri, è fatta con l’Al-Fayha

Finisce subito l’avventura di Sabiri alla Fiorentina. Il centrocampista era stato acquistato dalla Viola lo scorso inverno ed era stato lasciato in prestito alla Sampdoria. Arrivato a Firenze in estate, il giocatore non era presente nella lista Uefa dei convocati per la Conference League. Ai margini del progetto di Italiano, Sabiri ha accettato l’offerta dell’Al-Fayha, club del massimo campionato saudita.