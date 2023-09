Us Open 2023, torneo juniores: Federico Cinà vola in semifinale, Zhou battuto in due set

Prosegue l’avventura di Federico Cinà agli US Open juniores 2023. Il 16enne siciliano ha infatti conquistato l’accesso alla semifinale, battendo in due set il cinese Yi Zhou col punteggio di 6-2 6-2. Un successo che fa seguito all’impresa degli ottavi di finale, in cui Cinà aveva sconfitto il numero uno del tabellone, il russo Yaroslav Demin. Figlio di Francesco, ex allenatore di Roberta Vinci, e dell’ex tennista Susanna Attili, Federico Cinà attende ora uno tra lo statunitense Williams e il brasiliano Fonseca. Da sottolineare inoltre come Cinà sia due anni più piccolo rispetto ai suoi avversari, visto che il torneo è riservato agli Under 18.