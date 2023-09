US Open 2023, Sabalenka passa su Zheng: 2-0 per la bielorussa

Non stecca l’appuntamento per la semifinale la Sabelenka. La nuova numero 1 del WTA si trovava difronte la tennista cinese Zheng alla quale però ha concesso poco e niente. Il primo set testimonia il grande stato di forma da parte della tennista bielorussa che lascia pochissimi punti alla cinese. Il primo break da parte della Sabalenka arriva al secondo game, quando la bielorussa approfitta di un momento di incertezza della cinese. Da quel momento in poi sale la Sabalenka e la Zheng anche per un’eccessiva remissione a cercare di affondare, si arriva al 5-0 in poco più di 20 minuti di gara. La Zheng toglie il numerino zero dalla casella game vinti, ma alla fine, in 27 minuti, la Sabalenka chiude per 6 giochi ad 1.

Il secondo set vede una Zheng che rischia di più il colpo. Tattica che paga e che soprattutto fa conservare alla cinese il servizio fino al 4-4, quando arriva ancora una volta, come una doccia fredda il break della Sabalenka. Nel momento in cui arriva la palla per uccidere sportivamente la gara, la bielorussa è mortifera e chiude in due giochi, con il secondo gioco che si chiude per 6-4.