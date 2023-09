Us Open 2023, Sabalenka in finale: “Partita girata in maniera magica, ho lottato fino alla fine”

Aryna Sabalenka è la seconda finalista degli US Open 2023, dopo la rocambolesca vittoria su Madison Keys rimontando da un set e un break di svantaggio e con l’avversaria che ha servito per il match. In conferenza stampa, colei che da lunedì sarà numero uno del mondo spiega le sue sensazioni: “E’ stato incredibile per come si è sviluppato il tutto, sono molto orgogliosa di essere riuscita a ribaltare questa partita – spiega Sabalenka – Nel primo set Madison è stata incredibile, non potevo farci nulla e non ero in controllo del gioco. Era ovunque, mi stavo chiedendo come potesse giocare il suo miglior tennis in una situazione del genere. Sono rimasta concentrata, ho continuato a provarci e per mia fortuna sono riuscita a ribaltare tutto, in un modo quasi magico.”

La bielorussa è riuscita anche a superare gli spettri delle ultime due semifinali Slam perse: “Ho sempre pensato che le sconfitte dolorose mi avrebbero aiutato in futuro, è questo pensiero che mi aiuta a rimanere in partita fino all’ultimo punto. Devi rimanere in campo a lottare, cercare il tuo ritmo e il tuo gioco e alla fine ho trovato la chiave per girare la partita.” Adesso in finale Sabalenka troverà Coco Gauff: “Non penserò molto al nostro ultimo incontro a Indian Wells perchè lei è cresciuta tantissimo nel frattempo, è come incontrare un’altra giocatrice – spiega Sabalenka – Comunque vada la partita continuerò a lottare, voglio fare del mio meglio. Lei si sta muovendo alla grande, è affamata e le piace giocare quando non ha niente da perdere. Avrà il supporto del pubblico, ma so cosa aspettarmi.”