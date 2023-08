Us Open 2023, programma e ordine di gioco martedì 29 agosto con Sinner e Berrettini

Il programma e l’ordine di gioco di martedì 29 agosto agli Us Open 2023, quarto e ultimo Slam della stagione. Sui campi di Flushing Meadows si concludono – pioggia permettendo – gli incontri di primo turno, con impegnate la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del draw femminile. Sessione serale sull’Arthur Ashe che vedrà prima l’eterna Venus Williams e a seguire l’esordio del campione in carica Carlos Alcaraz.

Sono sette gli azzurri che scendono in campo, con gli occhi tutti puntati sull’esordio di Jannik Sinner nella notte contro Hanfmann. Aprirà invece il programma Matteo Berrettini e in contemporanea al romano giocherà anche Matteo Arnaldi, mentre nel corso della serata italiana toccherà anche a Lorenzo Sonego. A livello femminile, invece, saranno protagoniste Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camila Giorgi, quest’ultima sull’Arthur Ashe contro Jessica Pegula.

Il programma di martedì 29 agosto (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – (3) Medvedev vs Balazs

a seguire – Giorgi vs (3) Pegula

Ore 01:00 – Minnen vs Williams

a seguire – (1) Alcaraz vs Koepfer

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – (5) Jabeur vs Osorio

a seguire – Rus vs (17) Keys

a seguire – Diaz Acosta vs Isner

Ore 01:00 – Hanfmann vs (6) Sinner

a seguire – Zanevska vs (2) Sabalenka

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (22) Alexandrova vs Fernandez

a seguire – Murray vs Moutet

a seguire – Wawrinka vs Nishioka

Non prima delle 23:00 – Bogdan vs Kenin

COURT 4

Ore 17:00 – Nishikori vs Meligeni Alves

a seguire – Maria vs Martic

a seguire – Tig vs Marino

a seguire – Wu vs Lajovic

COURT 5

Ore 17:00 – (29) Humbert vs Berrettini

a seguire – Garcia vs Wang

a seguire – Ruusuvuori vs (8) Rublev

a seguire – Vickery vs (21) Vekic

COURT 6

Ore 17:00 – Boulter vs Parry

a seguire – Ramos-Vinolas vs Michelsen

a seguire – (13) Kasatkina vs Parks

a seguire – Moreno de Alboran vs Sonego

COURT 7

Ore 17:00 – Krueger vs (31) Bouzkova

a seguire – Molcan vs (19) Dimitrov

a seguire – (30) Etcheverry vs Virtnane

a seguire – (23) Zheng vs Podoroska

COURT 8

Ore 17:00 – Begu vs Korpatsch

a seguire – Altmaier vs Lestienne

a seguire – Van De Zandschulp vs Thompson

COURT 9

Ore 17:00 – Schwartzman vs Rinderknech

a seguire – Kokkinakis vs Hsu

a seguire – Tauson vs (27) Potapova

a seguire – Blinkova vs Burrage

COURT 10

Ore 17:00 – (24) Griekspoor vs Fils

a seguire – Jacquemot vs vs Tsurenko

a seguire – Huesler vs (17) Hurkacz

a seguire – Montgomery vs Lys

COURT 11

Ore 17:00 – (14) Samsonova vs Liu

a seguire – Shevchenko vs (16) Norrie

a seguire – Dolehide vs Burel

a seguire – Skatov vs (13) De Minaur

COURT 12

Ore 17:00 – Noskova vs Brengle

a seguire – (11) Khachanov vs Mmoh

a seguire – Stearns vs Tomova

a seguire – Galan vs (26) Evans

COURT 13

Ore 17:00 – (23) Jarry vs Van Assche

a seguire – Baez vs (27) Coric

a seguire – Pavlyuchenkova vs Crawley

a seguire – Bronzetti vs (12) Krejcikova

COURT 14

Ore 17:00 – Kubler vs Arnaldi

a seguire – Trevisan vs Putintseva

a seguire – (25) Pliskova vs Ruse

a seguire – Harris vs Pella

COURT 15

Ore 17:00 – Purcell vs O’Connell

a seguire – Wickmayer vs Zvonareva

a seguire – Albot vs Draper

a seguire – Strycova vs Kanepi

COURT 17

Ore 17:00 – (12) Zverev vs Vukic

a seguire – Han vs (9) Vondrousova

a seguire – (26) Svitolina vs Friedsam

Ore 00:00 – Daniel vs Monfils