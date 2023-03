Tabellino Bologna-Empoli 4-2 dcr: marcatori e gol Viareggio Cup 2022/23

Il Bologna vince contro l‘Empoli e passa alle semifinali del Viareggio Cup 2022/23 dopo una partita con mille emozioni, fino all’ultimo minuto di gioco. Proprio il 96esimo non è stato solo l’ultimo minuto di gioco, ma anche il momento in cui Bocci avrebbe potuto spedire i toscani alle semifinali, sbaglia il rigore a tempo scaduto. Ai rigori ci si va allora e sempre Bocci, coadiuvato da Valdarelli, sbaglia il rigore nella serie e spedisce gli uomini di Magnani in semifinale. Questo il tabellino del match.

BOLOGNA: Raffaelli, Crociati, Paterlini, Corsi (1’ st. Ravaglioli), Baroncioni (25’ st. Hodzic), Goffredi (12’ st. Laureana), Maltoni, Mazia, Menegazzo (47’ st. Bernacci), Busato, Ebone. A disp.: Gasperini, Laureana, Salvi, Bellisi, Ferrante, Cottone. All.: Magnani.

EMPOLI: Seghetti, Bonafede (10’ st. Botrini), Lanza, Michelucci, Casani (29’ st. Biscontin), Crasta (29’ st. Mannelli), Vallarelli, Masini (29’ st. Cecchi), Cappelli (36’ st. Seghi), El Biache (29’ st. Brugognone), Diodato (10’ st. Bocci). A disp.: Tampucci, Izquierdo, Barbafieri, Bulgarelli. All.: Moro. Arbitro: Romeo di Genova.

Note: ammoniti Baroncioni (B), Vallarelli (E), Menegazzo (B), Busato (B), Laureana (B).

Sequenza rigori: Vallarelli (E) parato, Maltoni (B) gol, Brugognone (E) gol, Ravaglioli (B) gol, Cecchi (E) parato, Ebone (B) gol, Bocci (E) fuori.