US Open 2023, Coco Gauff in finale: “Sono orgogliosa e più matura rispetto all’anno scorso”

Coco Gauff ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale su Karolina Muchova agli Us Open 2023, un successo che permette alla giovane statunitense di raggiungere la seconda finale Slam in carriera dopo quella dello scorso anno al Roland Garros. “E’ una sorpresa per me, non me lo aspettavo nemmeno dopo aver vinto Cincinnati – afferma Gauff, all’undicesima vittoria consecutiva – Sono orgogliosa di quanto ho fatto oggi, sono riuscita a rimanere concentrata anche quando ho perso delle occasioni. Ho fatto un buon lavoro, sono migliorata tanto nelle ultime settimane.”

Rispetto allo scorso anno, la statunitense si sente più pronta: “Stavolta sono più concentrata su me stessa e le mie aspettative, non su quelle che arrivano da fuori. Evito i social, non ascolto quello che viene detto. Sono più matura, riesco a gestire meglio queste cose. Dopo Wimbledon non pensavo che sarebbe andata così bene sul cemento, so che devo ancora migliorare tanto e su tanti aspetti.” La semifinale è stata anche interrotta dai protestanti per il cambiamento climatico: “E’ stato difficile perchè non sapevamo se sarebbero bastati pochi minuti o un’ora, eravamo in contatto costante con il supervisor – racconta ancora Gauff – Dopo 10 minuti ho deciso di rientrare, non sapevamo se scaldarci o riposare. Mi sono detta che certe cose possono succedere e che una volta tornate in campo avrei dovuto continuare a sfruttare quanto fatto nel primo set.”