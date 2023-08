US Open 2023, Cecchinato esce di scena: Safiullin domina al primo turno

Si ferma subito, al primo turno, l’avventura di Marco Cecchinato agli US Open 2023. L’azzurro si è arreso 6-4 6-2 6-0 al russo, numero 60 del ranking, Roman Safiullin che al secondo turno affronterà ora l’americano Tommy Paul, vincitore in quattro set su Stefano Travaglia. Il russo parte forte, è solido con la prima di servizio e difende senza problemi il break di vantaggio ottenuto in apertura alla seconda occasione utile. Cecchinato cede la battuta nuovamente al primo game nel secondo set, ma stavolta è bravo a pareggiare subito il conto. Una reazione d’orgoglio, ma che non basta. Con un break a zero Safiullin si porta sul 3-1 e l’azzurro è costretto nuovamente ad inseguire. Al settimo Cecchinato cancella due palle break, ma alla terza il russo non perdona e può chiudere il parziale al servizio per il set.

Cecchinato subisce il contraccolpo psicologico e il terzo periodo è un monologo di Safiullin che infligge un pesantissimo 6-0 chiudendo la pratica dopo appena un’ora e ventuno di gioco. “Sicuramente adesso mi prendo qualche giorno – la delusione di Cecchinato dopo il match -, ho bisogno di staccare un po’ la spina e stare con la mia famiglia. Gli ultimi due mesi sono stati troppo duri, sento il bisogno di stare a casa, poi con calma e lucidità deciderò come affrontare la parte finale della stagione”.