United Cup 2024: la Spagna batte il Brasile, decisivo il doppio misto

Inizia la stagione 2024 di tennis con la United Cup. La Spagna batte il Brasile 2-1. Nella notte Davidovich Fokina ha aperto le danze spazzando via Seyboth Wild 6-4 6-0 in un’ora e mezza di gioco. I sudamericani hanno risposto con Haddad Maia, che ha piegato, in due ore di tennis, Sorribes Tormo 7-6(1) 6-2. Decisivo il doppio misto, in cui Fokina e Sorribes Tormo hanno battuto a sorpresa la coppia ben più rodata Haddad Maia/Melo 6-4 7-6 in un’ora e 37 minuti di gioco. Spagna che si porta in testa al girone. Il Brasile domani si giocherà la qualificazione con la Polonia di Hurkacz.

